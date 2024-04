Caminhonete roubada em sitio é localizada

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Foi localizada nesta sexta-feira (26), a caminhonete GM S-10, prata, 1998, roubada na última quinta-feira (25), em um sítio localizado às margens da antiga estrada da Babilônia, em São Carlos.

Os proprietários do sítio compareceram no plantão policial, onde contaram que na noite do roubo eles não estavam na propriedade, mas foram informados por seus funcionários, que residem e moram no local, que quatro bandidos armados invadiram o sítio, renderam as quatro pessoas que estavam lá, reunindo-as em uma só casa, onde um dos assaltantes ficou vigiando, enquanto os outros três foram pegar os veículos e máquinas para roubar, fugindo todos em seguida.

No dia seguinte (ontem) a S-10 foi encontrada abandonada às margens da Rodovia SP-215, próximo à entrada do bairro Novo Horizonte. Dentro dela havia um par de luvas, usado pelos bandidos, que foi apreendido pelo investigador da polícia, para passar por perícia.

O local e o veículo também foram periciados.

Até o momento ninguém foi detido e outros objetos roubados não foram recuperados.

