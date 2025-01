Mulher perde R$ 2.500,00 em golpe de compra de moto

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Freepik

Uma são carlense foi lesada em R$ 2.500,00 ao tentar comprar uma motocicleta cujo anúncio ela viu em um grupo de compra e venda de uma rede social.

A vítima relatou em boletim de ocorrência, que viu o anúncio da venda da Honda CG Titan 125, pelo valor de R$ 2.500,00, interessou-se por ela e entrou em contato com o suposto vendedor através do número que estava no anúncio.

O falso proprietário disse que a moto estava na casa e no nome de seu cunhado, por isso ela deveria ir fazer a vistoria lá. E assim foi feito.

O morador da casa onde a moto estava, que era o verdadeiro proprietário, já estava esperando pela vítima e confirmou que a pessoa com quem ela entrou em contato era mesmo seu cunhado, dando a ela credibilidade.

Os dois foram até o despachante e depois ao cartório, para concretizar a venda, e em seguia a compradora realizou o pagamento via pix, mas depois disso o proprietário começou a falar ao celular e foi embora sem entregar a moto.

A vítima foi até a casa do proprietário e tentou resolver, mas como não houve acordo, acionou a Polícia Militar.

Aos policiais, o proprietário do veículo contou que colocou o anúncio da sua moto pelo valor de R$ 4.500,00, e logo em seguida, uma pessoa entrou em contato, demonstrando interesse e disse que usaria a moto para pagar o serviço de um pedreiro. Pediu que ele retirasse o anúncio para garantir o negócio, disse que quem iria ver a moto era a esposa do pedreiro e pediu que ele confirmasse que era seu cunhado, para passar mais credibilidade. Ele não achou que havia mal nenhum em fazer o que o homem pediu, mas na hora do pagamento, não recebeu nada.

Os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência e o caso será investigado.

Leia Também