Mulher impede estelionato ao não concluir negociação em São Carlos

Uma mulher de 35 anos, residente no Jardim Gibertoni, conseguiu impedir um estelionato em São Carlos e ao não concluir a negociação de uma geladeira, evitou prejuízo e não permitiu que o refrigerador não saísse de sua moradia.

Ela elaborou boletim de ocorrência na CPJ para evitar maiores transtornos e informou que teria feito o anúncio no Facebook informando que estaria vendendo sua geladeira por R$ 1,8 mil. Teria surgido um interessado na compra informando que ela seria vendida para um amigo dele e que a vítima não deveria informar o preço.

Nesta segunda-feira, 30, o suposto comprador foi até sua casa para retirar o refrigerador. A mulher, no entanto, disse que ficou esperando o interessado enviar o comprovante do depósito. Como não foi, informou ao suposto amigo que a geladeira sairia de sua casa somente com a transferência, quando o desconhecido disse que havia feito uma transferência de R$ 1 mil para a conta da pessoa que havia intermediado a venda. Ao perceber que teria caído em um golpe e o suposto comprador disse que sairia da sua residência com a geladeira, chegou a acionar a PM para resolver o caso.

