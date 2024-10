Mulher fica ferida após colisão no Cruzeiro do Sul

Vítima dirigia o Fox e, ferida, foi socorrida à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 37 anos ficou ferida, vítima de um acidente de trânsito em um cruzamento no Jardim Cruzeiro do Sul, no final da tarde desta quarta-feira, 9.

A vítima diria seu Fox pela rua Nações Unidas (sentido centro/bairro) e na esquina com a rua Professor Felipe Beltrame, foi atingida em sua lateral por um Uno Mille, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com a colisão lateral, o Fox rodou no asfalto e a motorista bateu a cabeça no interior do carro, sendo necessário socorro pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

