Mulher fica ferida após colisão entre carro e caminhão na SP-310

10 Out 2024 - 15h19 Por Marcos Escrivani

Carro ficou destruído devido à forte pancada contra caminhão na SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente na tarde desta quinta-feira, 10, resultou em uma mulher de 30 anos ferida no km 232 na rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital (região da rotatória que dá acesso ao Conjunto Residencial Maria Stella Fagá).

A vítima dirigia seu veículo pela faixa da esquerda e por motivos ignorados, ocorreu uma leve colisão lateral. O carro foi lançado contra um guardrail e rodou na pista, sendo atingindo novamente pelo caminhão.

Com ferimentos, a motorista do veículo foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

