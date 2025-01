Mulher é vítima de golpe em negociação de veículo e perde R$ 8 mil em São Carlos

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma mulher de 26 anos registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (20), relatando ter sido vítima de um golpe durante a negociação de um veículo Ford KA, ano 2012, anunciado no Facebook pelo valor de R$ 8.500,00. O caso ocorreu na cidade de São Carlos e envolve um terceiro indivíduo que se apresentou como intermediador da venda.

De acordo com a mulher, após ver o anúncio, iniciou contato pelo aplicativo e posteriormente conversou via WhatsApp com um homem identificado como Ismael. Ele afirmou ser primo do proprietário do veículo, e justificou o preço reduzido alegando que o dono tinha uma dívida com ele e estava vendendo o carro para quitá-la. Ismael organizou o encontro entre a vítima e o proprietário, que mostrou o veículo em seu local de trabalho, no bairro Vila Nery.

Durante as tratativas, Ismael continuou intermediando a negociação, orientando a mulher a realizar o pagamento via PIX A vítima transferiu o valor de R$ 8.000,00, mas não recebeu o veículo. O dono do carro, por sua vez, informou que não havia recebido o pagamento integral de R$ 19.000,00, conforme combinado com Ismael, e por isso, recusou-se a entregar o carro.

O dono do automóvel relatou à polícia que foi contatado por Ismael, que se apresentou como um parente distante interessado em intermediar a venda do veículo. Ele teria combinado que receberia o valor total da venda após a finalização do contrato, mas o dinheiro nunca foi transferido.

Diante da situação, a autoridade policial registrou o caso e orientou a mulher a buscar assistência jurídica para resolver o problema na esfera cível. O veículo permanece com o dono, que foi instruído a não vendê-lo até a conclusão do caso.

