Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 39 anos foi vítima de furto na noite de quarta feira (05), ao subir em um ônibus do transporte coletivo municipal.

De acordo com a vítima, assim que ela entrou no ônibus, uma mulher abriu sua bolsa, pegou sua carteira, seu telefone celular e rapidamente desceu do veículo.

Na carteira havia documentos e cartões bancários.

Ela registrou um boletim de ocorrência no plantão policial, mas até o momento nada foi recuperado.

