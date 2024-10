Mulher é rendida e tem o carro roubado após sair do Senai

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 10h12 Por Redação

Caso de calúnia foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma auxiliar administrativa de 46 anos, foi vítima de um assalto por volta das 22h desta quarta-feira, 23, na rua Cândido Padim, na Vila Prado.

A vítima disse que teria saído de um curso no Senai e ao entrar na T-Cross branca, placas GFQ9C66, que pertence ao seu filho, teria sido armada por uma dupla que estava com uma arma de fogo e foi obrigada a sair do veículo.

Os criminosos tentaram ainda pegar seu celular. Porém, ela saiu correndo e gritou por socorro, momento em que a dupla entrou no carro, acelerou e fugiu. O roubo foi registrado na CPJ.

