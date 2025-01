Força Tática apreende pistola no Jardim Itamarati

Arma foi apreendida pelos policiais militares - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, policiais militares da Força Tática apreenderam uma pistola que estaria em uma casa no Jardim Itamarati, em São Carlos. O flagrante aconteceu por volta das 19h desta quinta-feira, 16.

Os PMs foram até a residência, com informações de que o morador seria sendo procurado pela Justiça e seu irmão teria em sua posse várias armas de fogo e um caminhão produto de ilícito. No local, os PMs mantiveram contato com os moradores e ao serem questionados sobre a denúncia autorizaram a entrada da equipe que ao vistoriar o interior do imóvel localizou uma pistola Glock calibre 45, sendo que uma mulher informou ser CAC, porém a documentação referente ao armamento localizado não condizia com sua moradia.

Diante dos fatos, a mulher foi detida e encaminhada à CPJ. A arma foi apreendida.

