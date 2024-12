ROCAM encontra moto furtada no Antenor Garcia

Moto furtada estava na garagem de uma casa no Antenor Garcia - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, produto de furto, foi localizada por policiais militares da Rocam na noite desta quinta-feira, 19, em uma residência na rua Donato Pedrino, no Antenor Garcia. O veículo teria sido furtado do estacionamento de uma escola particular no dia 12 de dezembro.

Os PMs receberam denúncia anônima de que na garagem de uma casa estaria o veículo. No local, os policiais encontraram o veículo e em pesquisa comprovaram que era produto ilícito. Uma mulher de 29 anos assumiu ser responsável e indagada sobre a procedência da moto, disse que teria comprado em uma “feira do rolo”, por R$ 3 mil de um desconhecido que moraria em Descalvado.

A mulher foi encaminhada à CPJ para a apuração dos fatos e a moto foi apreendida.

Leia Também