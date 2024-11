Mulher é atacada por cão no Jardim Ipanema, em São Carlos

Compartilhar no facebook

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 31 anos prestou queixa na CPJ nesta segunda-feira, 18 e afirmou às autoridades policiais que teria sido vítima de um ataque de um cão no Jardim Ipanema.

Em boletim de ocorrência, ela relatou que saiu de sua casa pela manhã e caminhava e quando estava próximo a rua Sylvio Bento Piovesan, um cachorro de porte considerado grande estava solto e sentado em frente a uma moradia. Temerosa, mudou o trajeto, porém o cão teria se levantado, passou a latir e avançou sobre a vítima, dando uma mordida na parte posterior de sua coxa esquerda, causando uma lesão.

No BO, a vítima chegou a mencionar possíveis donos, já que o cachorro teria sido visto no quintal da moradia, porém o animal ficaria com frequência, na calçada.

