Mulher é assaltada e agredida no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 31 anos foi vítima de roubo e agressão, na madrugada deste sábado (04), na Rua Sete de Setembro, no Centro.

A vítima contou à polícia que caminhava pela via e, próximo ao cruzamento com a Rua Episcopal, um desconhecido aproveitou-se do fato dela ter sofrido uma queda e derrubado alguns objetos, para aproximar-se e começar a conversar com ela, dissimuladamente.

Em seguida, ele começou a agredi-la com socos no peito, pegou seu celular que estava no bolso da saia e fugiu.

Ela registrou um boletim de ocorrência no plantão policial, mas até o momento o autor não foi detido e nem o celular recuperado.

