Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois assaltantes armados roubaram uma mulher de 34 anos na manhã deste domingo, 28, em uma padaria em Descalvado. A vítima disse que estava no interior do estabelecimento, na Av. Cel. Rafael Tobias, no Jardim Bela Vista, quando foi abordada.

Mediante ameaças de morte, ela foi obrigada a entregar o celular. Após o crime, ambos fugiram. A vítima registrou queixa na CPJ.

