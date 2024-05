SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo

Uma colisão entre dois carros foi registrada neste sábado (25), no Cidade Jardim.

De acordo com um dos motoristas envolvidos, ele conduzia o seu Honda Civic pela Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido Centro/bairro e ao fazer uma conversão para entrar na Alameda dos Crisântemos, foi atingido na traseira por um Spin, que seguia no mesmo sentido.

Não houve vítimas e o condutor do Spin foi embora logo em seguida.

