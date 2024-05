Mulher é agredida por amásio em via pública, no Cidade Aracy 2

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 40 anos foi vítima de agressão nesta noite de sábado (25), em plena via pública, na Rua Orlando Tavoni, no Cidade Aracy 2.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM, para atender à ocorrência de violência doméstica e chegando ao local, conversaram com a vítima, que disse que ela e seu amásio tiveram uma discussão e que em seguida ele a agrediu fisicamente parando apenas quando um vizinho interveio.

O agressor correu para casa de sua irmã e a vítima acionou a polícia, que o deteve.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial, sendo a vítima orientada a realizar um exame de corpo de delito no IML.

