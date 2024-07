Mulher é acusada de falsificar atestado médico em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 25 anos está sendo acusada de falsificar um atestado emitido por uma médica de 31 anos que exerce atividades profissionais na Santa Casa de São Carlos.

Nesta quinta-feira, 11, a vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ. Ela relatou no documento policial que no dia 15 de junho a acusada passou por atendimento médico na instituição de saúde e a médica teria emitido um atestado para que a paciente se afastasse do trabalho por um dia. Porém, no dia 4 de julho, ela teria sido informada que o patrão da mulher estava com três atestados em mãos em seu nome e com assinaturas diferentes com as datas de 8, 15 e 22 de junho. Ela relatou que somente o documento do dia 15 seria verdadeiro e os outros dois, fraudados. O caso será investigado.

