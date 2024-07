Mulher desmaia ao volante e carro colide com violência contra árvore

Veículo colidiu com violência contra uma árvore após motorista de um mal súbito - Crédito: Maycon Maximino

Um carro colidiu com violência contra uma árvore na tarde desta quinta-feira, 11, na Avenida Francisco Pereira Lopes, em São Carlos. Duas mulheres ficaram feridas.

Segundo apurado, o veículo era dirigido por uma mulher de 44 anos e tinha como passageira uma amiga de 38 anos. O carro estava sentido Rodoviária/Shopping, e próximo ao Passeio São Carlos, a motorista teve um mal súbito. Ela afirmou que sentiu fortes dores de cabeça e desmaiou.

Por motivos a serem esclarecidos o carro ganhou em velocidade e atingiu com violência uma árvore. Populares que estavam nas proximidades, bem como um homem que presta serviços ao Samu deram os primeiros socorros até a chegada de duas viaturas que socorreram as duas mulheres com lesões pelo corpo à Santa Casa para atendimento médico.

Consta ainda que o veículo, após colidir com violência contra a árvore teve um princípio de incêndio de trabalhadores de um estabelecimento comercial das proximidades, com auxílio de extintores, conseguiram conter as chamas até a chegada de um auto bomba do Corpo de Bombeiros.

Leia Também