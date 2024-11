Mulher afirma ter sido ameaçada após pedir para tutor colocar focinheira em pitbull

Compartilhar no facebook

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 25 anos formulou queixa na CPJ alegando ter sido ameaçada por um homem, que seria dono de um pitbull, após pedir para que ele colocasse focinheira no cachorro. O caso teria ocorrido por volta das 14h30 desta terça-feira, 26, no Jardim Pacaembu.

Relata a vítima que o acusado leva seu cachorro para passear sem o acessório e solta o animal no final da rua que não teria saída, onde ele faria as necessidades fisiológicas.

Porém, pela terceira vez, segundo ela, o pitbull teria atacado um dos cachorros da vizinhança e a tutora teve que ajudar a separar a briga e levou uma mordida na mão.

A vítima disse que chegou a falar com o tutor do pitbull, solicitando que colocasse a focinheira no animal. Afirmou que ocorreu discussão e teria sido ameaçada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

