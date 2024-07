Motorista sofre ameaças após ter carro confundido com suposto atropelador de cães

SIGA O SCA NO

O suposto atropelamento de um cão, que teria ocorrido no dia 5 deste mês, na rua Antonio José Bozola, no Jardim Douradinho, seria o motivo para um motorista de 49 anos estar sendo ameaçado de morte por um desconhecido nas redes sociais.

Fabiano Gilberto Le Petit Carrera compareceu na noite nesta terça-feira, 16, na CPJ para registrar boletim de ocorrência. O motorista garante não ter qualquer envolvimento com o possível atropelamento e não tem conhecimento quem seria o autor das ameaças.

Afirmou às autoridades que o veículo que teria atropelado o cão possuiria as mesmas características que o seu veículo (discriminado no BO). Porém, o as rodas seriam diferentes, bem como o emplacamento. A vítima afirmou ter os ‘prints’ das ameaças que serão apresentados para posterior investigação da Polícia Civil.

