Motorista provoca acidente no Aracy e foge sem prestar socorro às vítimas

Um motorista, após provocar um acidente por volta das 20h deste sábado, 21, fugiu, sem prestar socorro às vítimas. O caso teria ocorrido no Cidade Aracy.

Uma mulher de 41 anos, acompanhada do seu irmão, dirigia um Citroën pela rua João Paulo, que seria preferencial e no cruzamento com a rua Orestes Mastrofrancisco, teria sido atingida em sua lateral. Com isso perdeu o controle da direção e colidiu com violência contra o portão de uma residência. O motorista causador, que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória fugiu.

No local da colisão, ficou partes do veículo dirigido pelo motorista que fugiu. Ninguém se feriu e o acidente foi registrado na CPJ.

