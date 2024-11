Motorista provoca acidente e foge sem prestar socorro à vítima em São Carlos

Unidade resgate do Corpo de Bombeiros chega à Santa Casa com a vítima - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de um Citroën está sendo acusado de causar um acidente na Vila Prado e fugir em alta velocidade sem prestar socorro à vítima. O caso teria ocorrido por volta das 20h40 deste domingo, 24, em um cruzamento.

Consta em boletim de ocorrência elaborado por PMs na CPJ que um motociclista de 21 anos pilotava sua Fazer pela rua Cel. Leopoldo Prado (sentido centro/bairro) e estava parado no cruzamento com a Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga) e quando o semáforo abriu (ficou verde para ele), a vítima acelerou a moto e foi atingido pelo veículo, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e ao presenciar o fato, teria fugido do local com o carro.

O motociclista ficou no solo e foi socorrido com fratura exposta na perna esquerda e escoriações pelo corpo pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

