Motorista não respeita sinalização e causa acidente no centro de São Carlos

Motociclista recebe primeiros atendimentos antes de ser encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto marcou o início da manhã desta quarta-feira, 31, em São Carlos. Uma pessoa ficou ferida.

O motorista de um veículo dirigia pela rua Conde do Pinhal e no cruzamento com a rua José Bonifácio não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, causando a colisão.

O motociclista de 47 anos foi ao solo e com trauma nas pernas e escoriações pelo corpo, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

