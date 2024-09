Motorista não respeita o “pare” e causa colisão no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Vítima é atendida pelos socorristas após o acidente: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 40 anos ficou ferida, vítima de um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 13, no centro de São Carlos.

O motorista de um Corsa transitava pela rua Padre Teixeira (sentido centro/bairro) e na esquina com a rua Riachuelo não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e ao avançar, atingiu a lateral de um Space Fox.

A passageira do Corsa, de 40 anos, com ferimentos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) à Santa Casa para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi solicitado para a ocorrência, já que a porta do Corsa não abria devido a pancada.

