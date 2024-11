Compartilhar no facebook

Motociclista foi socorrido à UPA Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 45 anos ficou ferido nesta quinta-feira, 7, vítima de acidente de trânsito na Vila Prado.

O motociclista pilotava seu veículo pela rua Desembargador Júlio de Faria (sentido bairro/centro) e no cruzamento com a rua Dr. Martin Luther King foi atingido por um carro, cujo motorista não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto, a vítima foi ao solo e socorrida pelo SAMU à UPA Vila Prado

