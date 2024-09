Motorista foge após provocar acidente de trânsito na Washington Luiz

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (20), no Km 231 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), próximo à alça de acesso do Jardim Tangará.

Segundo informações, uma Chevrolet Montana, branca, transitava no sentido interior/capital, quando colidiu na traseira de um Nissan Versa, que atingiu a traseira de outro carro.

Após a colisão, o condutor da Montana não ficou no local, entrando na alça de acesso do Tangará.

A concessionária que administra a rodovia esteve no local, porém os danos foram apenas materiais.

