Motorista foge após atropelar ciclista na região do Jacobucci

Movimentação no local do atropelamento - Crédito: Maycon Maximino

Um ciclista de 70 anos foi atropelado por um carro que se evadiu do local na tarde desta quarta-feira (25) em uma alça de acesso à rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, o idoso havia acabado de descer de uma passarela quando foi atingido pelo automóvel.

O motorista do carro se evadiu do local, mas populares conseguiram anotar as placas que foram repassas às autoridades policiais.

O ciclista, que sofreu uma fratura na perna, foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhado posteriormente à Santa Casa para atendimento médico.

