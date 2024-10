Motorista entra com carro na contramão e colide em moto no Jardim Tangará

SIGA O SCA NO

Por Marcos Escrivani

Motociclista é socorrida com ferimentos e encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma manobra considerada proibida causou um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 2, no Jardim Tangará e deixou uma motociclista de 42 anos ferida.

O motorista de um veículo transitava pela rua Domingos de Angelis e no cruzamento com a rua Antonio Flosi fez manobra considerada proibida e entrou pela contramão, atingindo em cheio a motociclista que foi ao solo e com escoriações, socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

