Motorista bate em árvore e capota próximo ao Varjão

SIGA O SCA NO

Crédito: Gabriel Henrique

Um motorista capotou o veículo que conduzia, nesta tarde de domingo (29), na Estrada Municipal Ernesto Pinca, entre o Varjão e a Quinta da Felicidade.

Segundo informações, o motorista estava dirigindo quando perdeu o controle da direção, bateu na árvore e capotou.

Com o impacto, a roda do Ecosport se soltou e ele ficou ferido, sendo socorrido à Santa Casa, com ferimentos leves.

A Polícia apura se o condutor do carro estava dirigindo sob efeito de álcool.

Leia Também