Motorista é fechado e carro capota na SP-310, em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Após capotar, veículo se imobilizou no canteiro central da SP-310 - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira, 19, no KM 242 da rodovia Washington Luís, sentido interior/capital. Ninguém ficou ferido. No carro havia dois homens e uma mulher.

O motorista disse que transitava pela rodovia e na região da rotatória que dá acesso ao Jardim Santa Felícia, teria sido fechado por um outro carro e por motivos ignorados, perdeu o controle e invadiu o canteiro central, capotando em seguida.

As vítimas que estavam no interior do veículo não se feriram. Já o carro teve danos de grande monta.

Leia Também