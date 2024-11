Motorista desvia de tatu e derruba 4 postes no Jardim Araucária

Compartilhar no facebook

Carro teve danos de grande monta após colidir em poste - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito causou significativos estragos na tarde desta terça-feira, 12, no Jardim Araucária, em São Carlos. Um motorista ficou ferido.

Segundo apurado, o motorista de um veículo transitava pela Avenida Nicolau Chicrala, sentido bairro/centro e em dado momento, segundo ele, ao desviar de um tatu, perdeu o controle da direção e colidiu em um poste.

O impacto foi forte e como consequência, a fiação fez com que outros dois postes caíssem além de um poste-padrão da CPFL.

Com ferimentos, o motorista do veículo foi socorrido ao hospital da Unimed pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Um auto bomba também atendeu a ocorrência.

