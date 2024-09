Motorista de aplicativo passa momentos de terror na mão de três assaltantes no Antenor Garcia

Motorista de aplicativo - Crédito: divulgação

Um motorista de aplicativo de 53 anos passou momentos de terror na mão de três assaltantes na madrugada desta terça-feira (10), no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

O rapaz foi chamado para fazer uma corrida via aplicativo e ao chegar no local, foi abordado por três indivíduos, que o ameaçaram com uma faca, o obrigaram a sair do veículo e o levaram para um matagal nas proximidades.

No local, a vítima foi acorrentada a uma árvore. Os criminosos exigiram que ele realizasse transferências bancárias via aplicativo, utilizando sua senha.

Além do dinheiro, os criminosos levaram o veículo da vítima, um Voyage placas RMN 5C74, seu celular, documentos pessoais, como carteira de identidade, CNH e carteira de reservista, além de celular.

Após cerca de sete horas de cárcere privado, por volta das 04h30 da terça-feira, o motorista percebeu que os criminosos se distanciaram e conseguiu se soltar das correntes, forçando o tronco da árvore.

Em seguida, o rapaz, com ferimentos no braço, registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial, relatando todos os detalhes do crime. A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas na região, contudo, nenhum suspeito foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

