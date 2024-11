Motorista de 27 anos fica ferido após colidir carro contra poste em avenida no Cidade Aracy

Corsa após colisão - Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quarta-feira (20), um acidente foi registrado na Avenida José Antônio Migliato, no bairro Cidade Aracy. Um veículo colidiu com um poste após o condutor, de 27 anos, alegar que tentou desviar de um pedestre que atravessava a via.

O motorista, que estava retornando do trabalho junto com dois colegas, perdeu o controle do carro, que rodou na pista antes de atingir o poste. Apesar da gravidade da colisão, os passageiros não sofreram ferimentos.

O condutor, no entanto, ficou ferido, já que o impacto foi mais forte do lado em que ele estava. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada para registrar o acidente.

