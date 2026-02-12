Motorista colide contra pilar de pontilhão no Jardim Paulista

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado na noite desta quinta-feira (12), no bairro Jardim Paulista, em São Carlos.

De acordo com as informações preliminares, o veículo trafegava pela Rua 13 de Maio, no sentido centro-bairro, quando, por motivos ainda a serem apurados, o condutor perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra o pilar de um pontilhão existente no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro à vítima, que apresentava ferimentos leves. Após os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia Também