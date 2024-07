Motorista bate em poste e derruba muro no Prolongamento do Medeiros

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motorista colidiu o veículo contra um poste e um muro, nesta noite de sexta-feira (12), na Rua Joffre Augusto Ribeiro de Souza, no Prolongamento do Jardim Medeiros, em São Carlos.

De acordo com informações, o motorista transitava pela via quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, bateu contra o poste, rodou na via, desceu de ré e bateu contra o muro de uma residência, que caiu sobre o carro que estava na garagem, danificando-o.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o condutor recusou atendimento.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

