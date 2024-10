Motorista avança o "pare" e causa acidente no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 08h00

24 Out 2024 - 08h00 Por Marcos Escrivani

Tracker (primeiro plano) e Pálio que por pouco não despenca no Gregório: veículos envolvidos na pancada - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira, 24, no centro de São Carlos.

O motorista de uma Tracker transitava pela Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido bairro/centro) e na esquina com a rua D. Pedro II atingiu a lateral de um Renault Sandero, cujo motorista, de 60 anos, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e avançou sem os devidos cuidados. Questionado, disse que teria tido um mal súbito.

Com a pancada, o Pálio, desgovernado, atingiu uma mureta de concreto e por pouco não despencou dentro do córrego Gregório. O motorista, com ferimentos, foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa.

