Motorista alterado ameaça populares com faca e tenta agredir policiais militares

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 46 anos foi detido na noite de sábado (26), por suspeita de embriaguez ao volante e por resistência à prisão, em via pública, na Rua Rio Branco, Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local, com a denúncia que um homem, em um Gol branco, estaria ameaçando populares com uma faca.

Com base em informações sobre as características do veículo, a equipe localizou e abordou o acusado, percebendo rapidamente que ele estava muito alterado, com sinais de embriaguez.

A faca foi encontrada dentro do carro, e ao ser informado que seu veículo seria apreendido, o homem partiu pra cima dos policiais, sendo necessário o uso de força física para contê-lo, momento em que um sargento da PM acabou sofrendo uma lesão na mão.

Ele ainda recusou-se a realizar o teste de bafômetro e foi conduzido ao CPJ, onde concordou em fornecer uma amostra de sangue para a realização de um exame de dosagem alcoólica.

Leia Também