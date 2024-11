Motociclista sofre queda ao passar sobre mancha de óleo

Motociclista é socorrido: ferido, foi encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 54 anos sofreu uma queda nesta sexta-feira, 22, após o pneu do seu veículo escorregar em uma mancha de óleo no asfalto.

O acidente aconteceu na Avenida Tancredo de Almeida Neves. Ele pilotava sua moto sentido UPA Vila Prado/Shopping e chovia no momento do acidente. Um carro que estava a sua frente diminuiu a marcha e para evitar a colisão traseira, freou e o pneu passou sobre uma mancha de óleo no asfalto molhado. A moto escorregou e ele foi parar no canteiro central da avenida. Com possível fratura no ombro e no braço, foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa.

