Motociclista sofre lesões após queda na Avenida São Carlos

Motociclista é socorrido após a queda na Avenida São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 22 anos sofreu escoriações e trauma na perna, após que ocorrido na manhã desta segunda-feira, 8, na Avenida São Carlos.

Ele pilotava uma moto com uma carretinha sentido bairro/centro e em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo, uma das rodas da carretinha estaria próxima a sarjeta e com o impacto, o compartimento onde estava frutas, tombou e a motocicleta caiu, fazendo com que a vítima fosse ao solo. Posteriormente necessitou ser socorrido à UPA Santa Felícia pelo SAMU para atendimento médico.

