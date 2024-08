Motociclista sofre fratura após colidir em carro que parou em rotatória

Crédito: reprodução

Um motociclista de 27 anos ficou ferido no final da tarde desta terça-feira (6) após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Getúlio Vargas.

Uma câmera de segurança flagrou a colisão. As imagens mostram a moto transitando no sentido rodovia/Praça Itália e na rotatória da antiga empresa Cardinalli atingiu a traseira de um Fiat Siena que por motivos desconhecidos parou no meio da via.

A vítima bateu fortemente contra a traseira do carro e foi arremessada à distância, sofrendo fratura exposta na perna esquerda.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) e a motolância estiveram no local e socorreram o motociclista que foi encaminhado até a Santa Casa.

