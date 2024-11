Motociclista sofre ferimentos após se envolver acidente no Jardim Brasil

Motociclista é atendido: mesmo assim recusou atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 18 anos sofreu ferimentos após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 14, no Jardim Brasil.

A vítima pilotava sua moto pela Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido bairro/centro) e na esquina com a rua Major Manoel Antonio de Mattos atingiu a traseira de um carro, cuja motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com escoriações em um dos braços recusou atendimento médico do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

