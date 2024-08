Motociclista sofre ferimentos após colisão no Villa Lutfalla

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 31 anos teve ferimentos leves após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta segunda-feira (12), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Humberto de Campos, no bairro Villa Lutfalla.

Segundo testemunhas, o motociclista seguia pela rua Humberto de Campos quando foi atingido pelo veículo que trafegava pela avenida São Carlos.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima no local e a encaminharam para a Santa Casa de de São Carlos para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência.

