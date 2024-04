Motociclista sofre acidente no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 50 anos ficou ferido em um acidente de trânsito no final da manhã Desta terça-feira (30), no bairro Boa Vista São Carlos.



Segundo informações obtidas no local, O condutor da moto saía do posto combustível no cruzamento da avenida Henrique Gregori com a rua Ananias Evangelista de Toledo, quando teria sido fechado por um carro, sofrendo uma queda em seguida.

Já a motorista do carro alega que transitava pela Henrique Gregori e sinalizou com a seta a manobra e nega que tenha fechado a moto.

A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada pelo Samu até a UPA da Vila Prado.

