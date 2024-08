Motociclista que se envolveu em acidente na SP-318 estava alcoolizado

SIGA O SCA NO

Moto envolvida no acidente - Crédito: Gabriel Henrique

Um motociclista de 37 anos que se envolveu em um acidente de trânsito neste domingo, no km 243 da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) foi reprovado no teste do etilômetro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, uma das motocicletas colidiu traseira da outra moto. Um dos motociclistas, de 41 anos, sofreu escoriações e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa de (cidade).

O outro motociclista, de 37 anos, também foi encaminhado para atendimento médico, mas retornou ao local do acidente para retirar sua moto. Ao ser abordado pelos policiais, o homem se submeteu ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para consumo de álcool.

Diante do resultado, o motociclista foi detido e encaminhado ao Plantão Policial. Após pagar fiança, ele foi liberado. Sua motocicleta, no entanto, foi recolhida ao pátio municipal de Araraquara por apresentar diversas irregularidades, como falta de licenciamento, lacre da placa adulterado e CNH vencida.

Leia Também