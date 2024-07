Motociclista que atropelou a triatleta Luisa Baptista é indiciado pelo crime de lesão corporal

Bicicleta da atleta após ser atingida pela moto - Crédito: Arquivo SCA

A Polícia Civil de São Carlos concluiu o inquérito sobre o atropelamento da triatleta Luisa Baptista, ocorrido no final do ano passado na Estrada Municipal Abel Terrugi. O motociclista envolvido no acidente foi indiciado pelo crime de lesão corporal na direção de veículo.

O caso, investigado pelo 4º Distrito Policial, agora seguirá para o Ministério Público (MP) para análise. Durante a investigação, diversas testemunhas foram ouvidas, incluindo o próprio condutor da moto. Em depoimento, ele afirmou que dirigia em velocidade incompatível com a via, porém negou ter consumido bebidas alcoólicas. No entanto, foi constatado que ele não possuía carteira de habilitação no momento do acidente.

Após 100 dias internada em hospitais de São Carlos e da capital paulista, Luisa Baptista felizmente recebeu alta recentemente. Através das redes sociais, a triatleta se manifestou sobre o indiciamento do motociclista e cobrou uma punição mais rigorosa. Ela defende que o caso seja enquadrado como tentativa de homicídio com dolo eventual, visto que o condutor, ao dirigir sem habilitação, assumiu o risco de provocar o acidente.

O MP agora terá a responsabilidade de analisar o inquérito e decidir se aceita ou não a denúncia da Polícia Civil.

