Motociclista quase cai no Monjolinho após colisão com camionete

Crédito: Gabriel Henrique

Um jovem motociclista de 20 anos sofreu ferimentos leves após um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste sábado, na intersecção das avenidas Trabalhador São-Carlense e Francisco Pereira Lopes.

Segundo informações colhidas no local, a vítima seguia pela Avenida Francisco Pereira Lopes quando se deparou com uma camionete S10 que desrespeitou a sinalização de pare na Avenida Trabalhador São-Carlense. Para evitar uma colisão frontal, o motociclista tentou desviar, mas acabou colidindo contra a guia da calçada.

Testemunhas relataram que o motociclista ficou muito próximo de cair nas águas do Rio Monjolinho, que corre paralelo à via. Apesar do susto, o jovem sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Santa Casa de São Carlos.

O condutor da camionete S10 permaneceu no local para prestar apoio à vítima. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Leia Também