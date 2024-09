Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Foto Amaury Jr. Matão Urgente

Um motociclista de 54 anos perdeu a vida em um grave acidente na noite desta segunda-feira (9), na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 293, em Matão. A colisão ocorreu no cruzamento com a rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326).

De acordo com testemunhas, os veículos seguiam no mesmo sentido quando, por motivos ainda não esclarecidos, o caminhão atingiu a traseira da motocicleta, causando a queda do motociclista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para o local, mas, infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras duas pessoas, um homem e uma mulher, foram socorridas para o Hospital Carlos Fernando Malzoni, mas a relação delas com o acidente não foi divulgada.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e equipes da concessionária responsável pela rodovia atenderam à ocorrência,realizando os procedimentos de praxe para evitar novos acidentes e garantir a segurança no local. A moto envolvida na colisão ficou completamente destruída.

A PMRv isolou a área para a realização da perícia técnica, que irá investigar as causas do acidente. A Polícia Civil de Matão também acompanhará o caso.

