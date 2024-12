Motociclista fica ferido após colisão no Cruzeiro do Sul

Compartilhar no facebook

Vítima é socorrida pela UR: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ficou ferido, vítima de uma colisão na rua República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul, na tarde desta quarta-feira, 18.

Os envolvidos no acidente transitavam sentido bairro/centro e em dado momento o motorista do veículo foi entrar em uma garagem e o motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e ocorreu o impacto. Os motivos serão apurados.

A vítima, com trauma nas costas e escoriações pelo corpo, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

