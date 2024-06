Motociclista fica ferido após colisão na região do Shopping

SIGA O SCA NO

Vítima é socorrida pelo Samu à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 28 anos ficou ferido após colisão na região do Shopping, em São Carlos. A vítima pilotava sua moto pela Avenida Francisco Pereira Lopes e no cruzamento com a Avenida Comendador Alfredo Maffei atingiu a lateral de um carro que iria fazer a rotatória e seguir sentido shopping.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrido pelo Samu à Santa Casa. Agentes de trânsito atenderam a ocorrência.

