Motociclista fica ferido após colisão com carro em rotatória na Avenida Miguel Petroni

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (17), uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na rotatória da Avenida Miguel Petroni com a Rua José Quatrochi, em São Carlos.

De acordo com informações, a condutora do veículo seguia pela faixa da direita da rotatória, no sentido da Rua José Quatrochi, quando virou à esquerda para acessar a rotatória. Nesse momento, acabou interceptando a trajetória do motociclista, que seguia pela faixa da esquerda no sentido Centro-Rodovia. O motociclista colidiu contra a lateral do carro e foi arremessado ao solo.

O motociclista, de 43 anos, sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de fratura nas costelas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos, onde permanece sob cuidados médicos.

