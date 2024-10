Motociclista desvia de veículo e colide em duas árvores no Planalto Paraíso

SIGA O SCA NO

24 Out 2024 - 08h20

24 Out 2024 - 08h20 Por Marcos Escrivani

Vítima sendo socorrida: foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 45 anos sofreu ferimentos após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 23, no Planalto Paraíso, em São Carlos.

A vítima pilotava sua moto pela rua Ângelo Passeri e ao adentrar na rua Manoel José Serpa, fez uma manobra brusca para desviar de um veículo que vinha pela rua Ângelo Passeri e a motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Porém, ao evitar a colisão, o motociclista perdeu o controle do seu veículo que, desgovernado, colidiu em duas árvores. A vítima, com possível fratura nas pernas e trauma no peito, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também